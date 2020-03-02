В Южной Корее лидеров секты обвиняют в убийстве из-за распространения коронавируса

Власти Сеула обратились в прокуратуру с заявлением против против 12 лидеров секты «Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи». Их, из-за вспышки коронавируса covid-19, обвиняют в убийстве, причинении вреда и нарушении закона по контролю за распространением инфекционных заболеваний. Об этом сообщает BBC.

Массовое заражение коронавирусом в Южной Корее, по данным официальных лиц, началось в городе Тэгу, где пострадали последователи секты во время похоронного обряда одного из основателей, а после этого болезнь стала распространяться по стране.

Были осмотрены все последователи секты, число которых составляет 230 тысяч человек. Из них примерно 9 тысяч имели симптомы, которые могут быть связаны с коронавирусом. 88-летний лидер секты Ли Ман Хи также сдал анализы covid-19, но его результаты пока неизвестны.