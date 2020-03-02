Премьер-министр Ирака ушел в отставку

Назначенный 1 февраля премьер-министром Ирака Мухаммед Аллави объявил о своем уходе с поста вечером 1 марта, так как ему не удалось заручиться поддержкой парламента для формирования кабинета министров. Как сообщает Associated Press, Аллави обвинил некоторые политические партии без уточнения, какие именно, в том, что они создают препятствия на пути нового и независимого правительства и «не очень серьезно относятся к осуществлению реформ, которые они обещали народу».

Вскоре после заявления премьера, два минометных снаряда попали в зеленую зону в Ираке, где расположены посольство США и правительственные учреждения.

Последние месяцы Ирак находится в сложной ситуации из-за протестов против коррупции и безработицы, проблем в экономике, безопасности и здравоохранении, а также с проблемой сдерживания коронавируса.

После ухода Аллави у президента Ирака Бархама Салеха есть 15 дней, чтобы назначить замену.