США подписали мирное соглашение по Афганистану

Соглашение, которое должно положить конец длящемуся 18 лет конфликту в Афганистане, подписали США и боевики талибов. В случае выполнения обязательств США выведет войска из страны через 14 месяцев, сообщает Associated Press.

В соответствии с мирным соглашением США в течение следующих трех-четырех месяцев снизят количество своих военных в Афганистане с 13 тыс. до 8,6 тыс. Полный вывод войск должен произойти через 14 месяцев, если талибы, как обещают в соглашении, не позволят экстремистам использовать страну в качестве плацдарма для нападения на США или их союзников.

Соглашение также закладывает основу для мирных переговоров с участием афганских группировок, которые вряд ли будут простыми. Также из афганских тюрем должны быть освобождены 5000 талибов, но пока неизвестно, сделает ли это афганское правительство. Также неясно, согласятся ли бойцы Талибана, лояльные различным военачальникам, разоружаться.

Вторжение США в Афганистан произошло в ответ на теракт 11 сентября 2001 года по распоряжению руководящего в тот момент страной Джорджа Буша. Тогда отстранение талибов от власти и выдавливание боевиков «Аль-Каиды» на территорию Пакистана заняло несколько лет, однако конфликт в Афганистане затянулся, так как США пытались создать стабильное государство в этой стране, а талибы продолжали контролировать значительную часть территории. США потратили за годы конфликта более $750 млрд, жертвами войны с обеих сторон стали десятки тысяч людей.