Марш памяти Бориса Немцова. Трансляция

Яшин объявил минуту молчания в память о Немцове. Заходим на проспект Сахарова в гробовой тишине.#МаршНемцова pic.twitter.com/S9Zs3VfmbK — Юлия Галямина (@galiamina) February 29, 2020

16:05 Марш памяти убитого Бориса Немцова в Москве завершен. Акция, в которой приняли участи более 22 тысяч человек прошла без задержаний. На этом мы заканчиваем нашу трансляцию. Спасибо.15:56 Марш памяти Бориса Немцова в Москве завершился. Последние участники подходят к проспекту академика Сахарова — конечной точке маршрута. Полиция сообщила о 10 500 участниках. «Белый счетчик» насчитал 22 300 человек.15:46 Акция в Иркутске.15:35

15:25 «Белый счетчик» завершил подсчет участников марша Немцова в Москве: по их данным, в акции принимают участие 22,3 тысячи человек, еще около 200 человек опоздали и не прошли через рамки.

Сотрудник «России 1» Ярослав Красиенко пытается снять сюжет для ТВ на марше памяти Немцова (это уже классика): pic.twitter.com/ORdNvSXzSB — Ann (@IfSoAnn) February 29, 2020

15:1715:02 Участники акции мешают корреспонденту госканала снять сюжет, называя его пропагандистом.14:44 К 14:30 на марш в Москве пришли 21,7 тыс. человек.

14:41 Акции прошли в Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке. В Перми на митинг собрались десятки людей.

Митинг памяти Бориса Немцова в Перми pic.twitter.com/udMWbnq1TG — Штаб Навального в Перми (@teamnavalnyperm) February 29, 2020

14:25 К 14 часам «Белый счетчик» насчитал 14 400 участников.

В #Москве проходит #маршнемцова

Организаторы ожидают 30 тысяч участников. У нас на сайте есть фоторепортаж: https://t.co/pOOUHY68ko pic.twitter.com/AR3KRLOv7C — «Вот так» СНГ и мир (@Belsat_RU) February 29, 2020

14:10 Более 8 тысяч собрались и готовы к началу марша. Множество людей еще ждут в очереди перед рамками.

Марш вот-вот начнется, а это очередь на рамках #МаршНемцова pic.twitter.com/0tbxYbNCHc — Андрей Быстров (@bystrov_a) February 29, 2020

13:47 По данным «Белого счетчика», к 13 часам на территорию мероприятия в Москве прошли 3,7 тыс. участников. Активисты отмечают перебои с интернетом. В Петербурге полиция объявила марш завершенным и предупредила о недопустимости несогласованных акций.

Итак, сегодня #маршнемцова будет представлен и в Лиепае :)

В 13:30 встану с плакатом в свой первый одиночный пикет у консульства Российской Федерации в Лиепае pic.twitter.com/WtyL3kUGGe — 🇱🇻 Мартин 🚲 🇪🇺 (@SprottenMarty) February 29, 2020

Страстной бульвар прямо сейчас. Через час начнётся шествие памяти Бориса Немцова, люди собираются у рамок металлодетектора: pic.twitter.com/s8I7rQ9HqM — Ann (@IfSoAnn) February 29, 2020

13:30 Очевидцы сообщают, что в Москве при проходе через рамки досматривают не только рюкзаки/сумки, но просят показать содержимое карманов. Некоторых людей фотографируют, также фотографируют паспорта входящих.13:27 По данным «ОВД Инфо», в Петербурге полиция задержала четырех человек. Дмитрия Скурихина и Рената Нурулина задержали, когда они шли с растяжкой. Также задержали Людмилу Дубовую и Алексея Болгарова.13:21 В Петербурге акция собрала около 1000 человек. У Соловецкого камня выступил Борис Вишневский. Люди скандируют «Россия будет свободной!», «Россия без Путина» и «Пыткам нет!»13:15 В Москве люди начинают собираться на Страстном бульваре. Само шествие начнется в 14 часов.