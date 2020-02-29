Марш памяти Бориса Немцова. Трансляция

16:05 Марш памяти убитого Бориса Немцова в Москве завершен. Акция, в которой приняли участи более 22 тысяч человек прошла без задержаний. На этом мы заканчиваем нашу трансляцию. Спасибо.
15:56 Марш памяти Бориса Немцова в Москве завершился. Последние участники подходят к проспекту академика Сахарова — конечной точке маршрута. Полиция сообщила о 10 500 участниках. «Белый счетчик» насчитал 22 300 человек.
Отличный марш! pic.twitter.com/uPofVZ2HTv— Andrey Pivovarov (@brewerov) February 29, 2020
15:46 Акция в Иркутске.
15:35
Иркутяне сегодня почтили память Бориса Немцова.#БорисНемцов #МаршНемцова #Ирктуск pic.twitter.com/O6mRzOPj7l— Zakhar Sarapulov (@ZSarapulov) February 29, 2020
Яшин объявил минуту молчания в память о Немцове. Заходим на проспект Сахарова в гробовой тишине.#МаршНемцова pic.twitter.com/S9Zs3VfmbK— Юлия Галямина (@galiamina) February 29, 2020
15:25 «Белый счетчик» завершил подсчет участников марша Немцова в Москве: по их данным, в акции принимают участие 22,3 тысячи человек, еще около 200 человек опоздали и не прошли через рамки.
15:17
Скажут, что опять никто не пришёл...#МаршНемцова pic.twitter.com/7iA7nDYohe— Алла Наумчева (@AllaNaumcheva) February 29, 2020
Дошли до проспекта Сахарова! #МаршНемцова pic.twitter.com/2zP7w9ZiqI— Юлия Галямина (@galiamina) February 29, 2020
15:02 Участники акции мешают корреспонденту госканала снять сюжет, называя его пропагандистом.
Сотрудник «России 1» Ярослав Красиенко пытается снять сюжет для ТВ на марше памяти Немцова (это уже классика): pic.twitter.com/ORdNvSXzSB— Ann (@IfSoAnn) February 29, 2020
February 29, 202014:44 К 14:30 на марш в Москве пришли 21,7 тыс. человек.
Путина в отставку! #МаршНемцова pic.twitter.com/IRhELC2biw— Юлия Галямина (@galiamina) February 29, 2020
14:41 Акции прошли в Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке. В Перми на митинг собрались десятки людей.
Митинг памяти Бориса Немцова в Перми pic.twitter.com/udMWbnq1TG— Штаб Навального в Перми (@teamnavalnyperm) February 29, 2020
14:25 К 14 часам «Белый счетчик» насчитал 14 400 участников.
В #Москве проходит #маршнемцова— «Вот так» СНГ и мир (@Belsat_RU) February 29, 2020
Организаторы ожидают 30 тысяч участников. У нас на сайте есть фоторепортаж: https://t.co/pOOUHY68ko pic.twitter.com/AR3KRLOv7C
14:10 Более 8 тысяч собрались и готовы к началу марша. Множество людей еще ждут в очереди перед рамками.
Погодка сегодня в Москве, конечно, жесть. Без горячего чая тяжко! 🥶#Москва #маршнемцова pic.twitter.com/v92iUCgu8D— Агент Джон Смит (@dzhonnysmith) February 29, 2020
Марш вот-вот начнется, а это очередь на рамках #МаршНемцова pic.twitter.com/0tbxYbNCHc— Андрей Быстров (@bystrov_a) February 29, 2020
13:47 По данным «Белого счетчика», к 13 часам на территорию мероприятия в Москве прошли 3,7 тыс. участников. Активисты отмечают перебои с интернетом. В Петербурге полиция объявила марш завершенным и предупредила о недопустимости несогласованных акций.
13:30 Очевидцы сообщают, что в Москве при проходе через рамки досматривают не только рюкзаки/сумки, но просят показать содержимое карманов. Некоторых людей фотографируют, также фотографируют паспорта входящих.
Итак, сегодня #маршнемцова будет представлен и в Лиепае :)— 🇱🇻 Мартин 🚲 🇪🇺 (@SprottenMarty) February 29, 2020
В 13:30 встану с плакатом в свой первый одиночный пикет у консульства Российской Федерации в Лиепае pic.twitter.com/WtyL3kUGGe
13:27 По данным «ОВД Инфо», в Петербурге полиция задержала четырех человек. Дмитрия Скурихина и Рената Нурулина задержали, когда они шли с растяжкой. Также задержали Людмилу Дубовую и Алексея Болгарова.
13:21 В Петербурге акция собрала около 1000 человек. У Соловецкого камня выступил Борис Вишневский. Люди скандируют «Россия будет свободной!», «Россия без Путина» и «Пыткам нет!»
Собираемся у Соловецкого камня #СПб #МаршНемцова pic.twitter.com/VxFBoItyXy— Sergey (@seblnn) February 29, 2020
13:15 В Москве люди начинают собираться на Страстном бульваре. Само шествие начнется в 14 часов.
Страстной бульвар прямо сейчас. Через час начнётся шествие памяти Бориса Немцова, люди собираются у рамок металлодетектора: pic.twitter.com/s8I7rQ9HqM— Ann (@IfSoAnn) February 29, 2020