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#Политика

Марш памяти Бориса Немцова. Трансляция

29.02.2020

29 февраля в Москве, Петербурге и других городах России прошли акции памяти Бориса Немцова

16:05 Марш памяти убитого Бориса Немцова в Москве завершен. Акция, в которой приняли участи более 22 тысяч человек прошла без задержаний. На этом мы заканчиваем нашу трансляцию. Спасибо.

15:56 Марш памяти Бориса Немцова в Москве завершился. Последние участники подходят к проспекту академика Сахарова — конечной точке маршрута. Полиция сообщила о 10 500 участниках. «Белый счетчик» насчитал 22 300 человек.

 15:46 Акция в Иркутске.

 15:35

15:25 «Белый счетчик» завершил подсчет участников марша Немцова в Москве: по их данным, в акции принимают участие 22,3 тысячи человек, еще около 200 человек опоздали и не прошли через рамки. 

 15:17 

  15:02 Участники акции мешают корреспонденту госканала снять сюжет, называя его пропагандистом. 14:44 К 14:30 на марш в Москве пришли 21,7 тыс. человек.

14:41 Акции прошли в Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке. В Перми на митинг собрались десятки людей.

14:25 К 14 часам «Белый счетчик» насчитал 14 400 участников.

14:10 Более 8 тысяч собрались и готовы к началу марша. Множество людей еще ждут в очереди перед рамками.



13:47 По данным «Белого счетчика», к 13 часам на территорию мероприятия в Москве прошли 3,7 тыс. участников. Активисты отмечают перебои с интернетом. В Петербурге полиция объявила марш завершенным и предупредила о недопустимости несогласованных акций.

13:30 Очевидцы сообщают, что в Москве при проходе через рамки досматривают не только рюкзаки/сумки, но просят показать содержимое карманов. Некоторых людей фотографируют, также фотографируют паспорта входящих.

13:27 По данным «ОВД Инфо», в Петербурге полиция задержала четырех человек. Дмитрия Скурихина и Рената Нурулина задержали, когда они шли с растяжкой. Также задержали Людмилу Дубовую и Алексея Болгарова.

13:21 В Петербурге акция собрала около 1000 человек. У Соловецкого камня выступил Борис Вишневский. Люди скандируют «Россия будет свободной!», «Россия без Путина» и «Пыткам нет!»


13:15 В Москве люди начинают собираться на Страстном бульваре. Само шествие начнется в 14 часов.

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