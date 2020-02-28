Коронавирус устроил худшую с 2008 года неделю для фондовых рынков

Для ряда биржевых индексов прошедшая неделя стала худшей со времен финансового кризиса 2008 года. В пятницу немецкий DAX упал на 5%, Токийская и Шанхайская биржа закрылись с понижением в 3,7%, пишет Associated Press. Московская биржа и РТС в начале торгов снизились на 4-5%.

В Европе лондонский FTSE 100 упал на 2,9%, французский CAC 40 потерял 2,7% до 5 346. Индекс Stoxx Europe 600 продемонстрировал самое резкое недельное падение с октября 2008 года.

Рост количества стран, в которых был выявлен коронавирус Covid-19, вызвал опасения, что болезнь может перерасти в глобальную угрозу, которая в свою очередь подорвет торговлю и промышленность.

Относительно неплохо на неделе чувствовали себя рынки материкового Китая и Гонконга, где власти обещают принять меры по поддержанию экономики. Однако теперь крупные компании по всему миру выпускают предупреждения, что закрытие заводов в Китае влияет на цепочку поставок, и в пятницу азиатские индексы снизились на 2-4%.

Нефть марки Brent, используемая для оценки мировых цен на нефть, упала в Лондоне на $1,11 до $50,62 за баррель. Цена апрельского фьючерса на нее опускалась ниже $50.

«Чем больше стран сталкиваются с борьбой с пандемией, тем шире потенциал экономического спада и повышенный риск рецессии», — говорит Тай Хуэй из J.P. Morgan Asset Management.