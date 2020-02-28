Конференция по правам человека ПРАВО//КОН лишилась площадки

Владельцы площадки Aglomerat, где 1 марта должна была пройти открытая конференция по правам человека в России ПРАВО//КОН, отказались ее проводить, так как им рекомендовали не работать с «опасными людьми».

«У нас сорвалась площадка. Aglomerat наплевал на заключенный договор и уплаченные деньги и отказывается проводить мероприятие. Говорят, им рекомендовали не работать с «опасными людьми». Кто именно из нас «опасный», уточнять отказываются», — заявляют организаторы мероприятия в группе в VK. Они также отмечают, что мероприятие состоится, но о месте проведения будет объявлено позднее.

На конференции ПРАВО//КОН должны выступить политолог Екатерина Шульман, лидер движения «Гражданское общество» Михаил Светов, глава «Агоры» Павел Чиков, руководитель общественной организации «Открытая Россия» Анастасия Буракова, главред «Медиазоны» Сергей Смирнов, адвокат фигурантов «московского дела» Мария Эйсмонт, главный редактор журнала moloko+ Павел Никулин, координатор юридической помощи «ОВД-Инфо» Алла Фролова и Глава ассоциации секс-работниц «Серебряная роза» Ирина Маслова. Конференцию организуют московское отделение Либертарианской партии и общественное движение «Гражданское общество».