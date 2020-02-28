Лавров принес соболезнования в связи с гибелью турецких военных в Идлибе

Москва приносит соболезнования Анкаре в связи с гибелью в Сирии турецких военных, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Между тем президенты России и Турции — Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган — не исключают встречи в ближайшее время, передает ТАСС сообщение Кремля. В ходе телефонных переговоров они подчеркнули «необходимость принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии», а также «активизировать соответствующие межведомственные консультации и проработать возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне».