Предполагаемая дочь Путина возглавила Институт искусственного интеллекта МГУ

Екатерина Тихонова, предположительно являющаяся младшей дочерью Путина, возглавила Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем, созданный при МГУ. Об этом сообщают «Ведомости».

В «Иннопрактике» (фонд «Национальное интеллектуальное развитие», гендиректором которого является Тихонова) отмечают, что институт создан в 2019 году наряду с другими девятью институтами перспективных исследований и что его руководителем ректор МГУ Садовничий назначил заместителя проректора, кандидата физико-математических наук Екатерину Тихонову. Финансироваться институт будет из программы развития МГУ, а займется он фундаментальными и прикладными когнитивными исследованиями.

О возможном появлении при МГУ центра исследований в области искусственного интеллекта говорил в мае 2019 года на совещании с участием президента Владимира Путина гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, к проекту планировалось привлечь ведущие зарубежные научные исследовательские организации. Путин назвал будущий центр «важнейшим элементом реализации национальной стратегии развития технологий в области искусственного интеллекта». В Российском фонде прямых инвестиций говорят, что речь как раз шла о созданном институте. При этом фонд рассматривает варианты финансирования его проектов.