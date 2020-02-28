Владимир Кара-Мурза: Человек жив, пока живет память

Уже пять лет с той проклятой ночи, а на Мосту каждый день свежие цветы. Четыре мировые столицы назвали именем Бориса Немцова площади или скверы. И — знаю, это самое важное для него — каждый год тысячи людей по всей России выходят на акции памяти.

Власть делает все, чтобы о нем забыли. Называет «среднестатистическим гражданином», запрещает минуту молчания в Думе, не дает установить памятный знак на Мосту, стремится посмертно отказать в статусе государственного деятеля, выбирая неверную статью УК, демонстративно покрывает — и награждает — организаторов убийства.

Они хотят убить память о нем так же, как убили его самого.

Давайте не позволим им этого сделать. Марш памяти Бориса Немцова в Москве пройдет в эту субботу, 29 февраля. Сбор участников с 13:00 на Пушкинской, в начале Страстного бульвара. Марш согласован мэрией.

Приходите.

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