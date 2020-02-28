Политаналитик Андрей Никулин о напряженности в Сирии

Пока возникла некая пауза и все ждут официальных заявлений Эрдогана, напишу.

1. В Сирию мы заходили, по крайней мере по официальной легенде, для войны с международным терроризмом, а не для создания условий для столкновения с мощной региональной державой и членом НАТО. Давайте это не забывать.

2. Понятие «великая держава» включает в себя и способность просчитать развитие событий на несколько шагов вперед, стратегическое планирование, а не ура-патриотизм с бессмысленно-безумным бренчанием оружием.

3. Даже если Эрдоган проводит безрассудную, авантюристическую политику — это не повод подыгрывать ему и весело участвовать в той же авантюрной игре. В этом разница между логикой подростка и взрослого.

4. Заявляя постсоветское пространство, прежде всего Украину, как зону своих особых имперских интересов, странно отрицать наличие подобной же зоны интересов у Турции. У одних Новороссия, у других Новотурция.

5. Преступно путать интересы России с интересами Асада, бездумно потворствовать ему и провоцировать тем самым тяжелейший для России конфликт.

6. Любые гордые и ура-патриотические вопли хороши с дивана, из окопа на передовой точка зрения несколько смещается.

7. Мне так же противны радостные реплики о том, насколько сильно умоют Россию и насколько большую цену в человеческих жизнях она выложит за свои авантюры. Мы говорим о смерти реальных людей, наших сограждан, и о возможной крайне тяжелой плате, которую придется выложить выжившим. И, кстати, все это никоим образом не приблизит конец режима, если и приблизит, то вместе с нашей страной. Одумайтесь и задумайтесь.

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