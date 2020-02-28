Мигранты идут из Турции к границам Евросоюза

Через северо-запад Турции к границам с Грецией и Болгарией проследовали сотни мигрантов из Сирии, Ирана, Ирака, Пакистана и Марокко, после того как Анкара пообещала больше не мешать беженцам добираться до Европы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на турецкие СМИ.

После гибели в Идлибе 33 турецких военных страна пригрозила больше не сдерживать толпы мигрантов, рвущихся в Европу. Однако турецкой полиции, береговой охране и пограничным службам было приказано встать на сухопутных и морских переправах беженцев в направлении Европы в ожидании скорого прибытия перемещенных лиц из Идлиба. В то же время около 300 мигрантов, включая женщин и детей, собрались у границ с Болгарией и в прибрежном районе западной части Турции в провинции Чанаккале, откуда можно доплыть на лодке к греческому острову Лесбос.

Reuters отмечает, что видео с мигрантами, которые транслируют турецкие телеканалы, нельзя оперативно проверить. Так, турецкая телекомпания NTV показала десятки людей, идущих по полям с рюкзаками, сообщая, что беженцы пытались пересечь границу с Болгарией, но им не разрешили пройти. В том же сюжете упоминались мигранты, следовавшие к переходу Пазаркуле в Грецию, но удалось ли им пересечь границу — неясно.