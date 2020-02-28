НАТО проведет экстренные консультации по запросу Турции

28 февраля НАТО по запросу Турции проведет экстренные консультации для обмена информацией по Идлибу, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг. Встреча состоится на уровне послов 29 стран НАТО.

Ранее Столтенберг обвинил ВВС Сирии и поддерживающие их ВКС России в «неизбирательных авиаударах», передает DW. Он призвал Дамаск и Москву «прекратить свое наступление, уважать международное право и поддержать усилия ООН по мирному урегулированию».

В Госдепартаменте США заявили, что поддерживают союзника по НАТО — Турцию: «По-прежнему призываем к немедленному прекращению этого отвратительного наступления, осуществляемого режимом Асада, России и поддерживаемых Ираном сил».

27 февраля в Идлибе в результате авиаудара Сирии погибли минимум 33 военнослужащих Турции, более 30 получили ранения. В Минобороны РФ заявили, что российская авиация участвовала в атаке, а турецкие военные находились среди наступавших боевиков и не предупреждали о своем местоположении.