Два фрегата российского флота с крылатыми ракетами вышли к берегам Сирии

Два фрегата Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» с крылатыми ракетами «Калибр-НК» проходят турецкие проливы Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря. По словам официального представителя ЧФ Алексея Рулева, корабли «совершают плановый переход из Севастополя в дальнюю морскую зону, где войдут в состав сил постоянной группировки Военно-Морского Флота в Средиземном море», передает «Интерфакс».

«Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» ранее неоднократно участвовали в российской операции в Сирии.

Усиление российской группировки проходит на фоне резкого обострения ситуации в в Идлибе. Ранее сообщалось, что в результате ударов сирийских ВВС погибли 33 турецких военнослужащих. Турция нанесла ответные удары. В Минобороны РФ заявили, что российская авиация участвовала в атаке, а турецкие военные находились среди наступавших боевиков и не предупреждали о своем местоположении.