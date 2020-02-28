«Левада-центр»: 25% россиян готовы проголосовать за поправки в Конституцию

Четверть россиян готовы проголосовать за внесение поправок в Конституцию, около 40% пойдут голосовать, но пока не определились с выбором, следует из опроса «Левада-центра». Еще 23% не будут голосовать, а 10% — против поправок, пишут «Открытые медиа». 64% респондентов не понимают сути предложенных поправок, а 58% — в чем их необходимость.

Социологи также спросили: должен ли Владимир Путин отойти от руководства страной по истечении президентского срока. 46% высказались за его уход, а 45% хотели бы продолжения его правления. Среди сторонников Путина наибольшая группа респондентов — 36% — поддерживает и поправки к Конституции. Относительное большинство противников — 38% — пока не решили, как будут голосовать.

Опрос «Левада-центра» проводился 20−26 февраля, в нем участвовали 1614 человек из 50 регионов.