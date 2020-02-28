По данным Всемирной организации здравоохранения коронавирус зафиксирован в 46 странах мира. Первый случай отмечен в Белоруссии, где инфекцию выявили у студента из Ирана, передает «Интерфакс».

Общее число зараженных коронавирусом Covid-19 в мире продолжает расти и достигло на утро пятницы 83,265 тыс. человек. За исключением материковой части Китая, больше всего больных — 1766 — выявлено в Южной Корее, на территории Японии — 891, из них 705 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess.

В Италии насчитывается 650 больных, Иране — 245, Сингапуре — 96, в Гонконге — 93, США — 60, Кувейте — 43, Таиланде — 40, во Франции — 38, в Бахрейне — 33, на Тайване — 32, в Австралии — 23, Малайзии — 22, Германии — 21, Вьетнаме — 16, Великобритании — 16, ОАЭ — 13, Канаде и Испании — по 12, Макао — 10.