Минобороны России: Турция не предупредила о нахождении своих военных в зоне обстрела

После сообщений Анкары о гибели 33 турецких военных в Минобороны России заявили, что они находились среди наступавших боевиков.

Турецкие военные, согласно предоставленным координатам их нахождения, не должны были оказаться под обстрелом сирийской армии, передает ТАСС сообщение российского военного ведомства: «Согласно переданным турецкой стороной российскому Центру примирения координатам, никаких подразделений турецких вооруженных сил в районе населенного пункта Бехун не было и не должно было находиться».

В Минобороны отметили, что российская авиация не наносила удары в районе сирийского населенного пункта Бехун, где погибли турецкие военнослужащие.