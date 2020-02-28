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Минобороны России: Турция не предупредила о нахождении своих военных в зоне обстрела

28.02.2020

После сообщений Анкары о гибели 33 турецких военных в Минобороны России заявили, что они находились среди наступавших боевиков.

Турецкие военные, согласно предоставленным координатам их нахождения, не должны были оказаться под обстрелом сирийской армии, передает ТАСС сообщение российского военного ведомства: «Согласно переданным турецкой стороной российскому Центру примирения координатам, никаких подразделений турецких вооруженных сил в районе населенного пункта Бехун не было и не должно было находиться».

В Минобороны отметили, что российская авиация не наносила удары в районе сирийского населенного пункта Бехун, где погибли турецкие военнослужащие

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