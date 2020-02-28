Голосовать по Конституции предложили на сайте мэра Москвы

Департамент информационных технологий правительства Москвы готов к проведению дистанционного электронного голосования о поправках в Конституцию. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в мэрии. Окончательное решение о технической возможности проводить электронное голосование примет ЦИК. Если Центризбирком разрешит такое голосование в Москве, то оно будет проходить на официальном портале мэра столицы.



Председатель ЦИК Элла Памфилова сказала, что в электронном голосовании сможет принять участие только Москва, если докажет техническую возможность сделать это. В других регионах такой эксперимент «точно невозможен, потому что нигде не было пилотных проектов».



Систему электронного голосования в Москве как эксперимент использовали летом 2019 года — на выборах в Гордуму.