От авиаудара в Сирии погибли 33 турецких военных

Число турецких военных, погибших от авиаудара со стороны правительственных войск Сирии в провинции Идлиб, возросло до 33 человек. Об этом сообщил губернатор турецкой приграничной провинции Хатай Рахми Доган, который ранее заявлял, что от атаки погибли 29 солдат и более 30 были ранены. Об этом сообщает Anadolu.

В ответ «все известные» цели сирийского правительства были обстреляны турецкими подразделениями воздушной и наземной поддержки, цитирует Reuters главу управления по связям администрации президента Турции Фахреттина Алтуна. А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что его страна начнет полномасштабное наступление, если сирийские военные не отступят.

Интернет-обсерватория Netblocks сообщила об ограничении в Турции доступа к соцсетям. Вечером в четверг недоступными оказались Twitter, Facebook и Instagram.



В результате военной операции сирийского президента Башара Асада в провинции Идлиб, проводимой при поддержке России, к турецкой границе с начала года переместилось около миллиона беженцев. Турция угрожает открыть путь для беженцев в Европу и аннулировать обещание ЕС в 2016 году. В этом случае страны ЕС тоже могут подключиться к конфликту.

По данным The Financial Times, теперь Турция снова обратится за помощью к своим союзникам по НАТО. Им предстоит обсудить вопрос о введении в действие ст. 5 Североатлантического договора, которая определяет нападение на одного члена НАТО как нападение на всех, передают «Ведомости».