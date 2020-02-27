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Путин наградил за «активное законотворчество» сенатора Геремеева, который за 5 лет не внес ни одного законопроекта

27.02.2020

Президент Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени сенатора Сулеймана Геремеева. 

В указе говорится, что Геремеева наградили за «большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность». «Медиазона» отмечает, что согласно базе Госдумы, за последние пять лет сенатор не внес на рассмотрение парламента ни одного законопроекта. Последний датирован 2015-м годом. 

Геремеев стал членом Совета Федерации в 2009 году. С того момента он предложил семь законопроектов. Ни один не был принят. 

Сулейман Геремеев — дядя Руслана Геремеева, который был командиром батальона внутренних войск «Север». Адвокаты Жанны Немцовой говорили, что Руслан Геремеев был старшим в группе исполнителей убийства Бориса Немцова.

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