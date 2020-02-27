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Евросоюз призвал привлечь к ответственности всех причастных к убийству Бориса Немцова

27.02.2020

Необходимо полностью расследовать произошедшее пять лет назад убийство российского политика Бориса Немцова и наказать всех причастных, говорится в заявлении официального представителя главы европейской дипломатии Жозепа Борреля Петера Стано.

«Борис Немцов бесстрашно, несмотря на многочисленные препятствия, работал над продвижением демократических ценностей и политического плюрализма в России. Он остается источником вдохновения для многих, в то время как гражданское общество и независимые средства массовой информации в России становятся все более ограниченными, а свободы ограничиваются ограничительным законодательством», — отмечает Стано.

Бориса Немцова убили 27 февраля в центре Москвы.

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