Дмитрий Пчелинцев: «Никакой информации об исчезновении Левченко и Дорофеева у меня нет»

Информатор Илья, который якобы проводил расследование исчезновения Екатерины Левченко и Артема Дорофеева, соблазнял жен и подруг фигурантов «пензенского дела» и писал осужденному на 18 лет Дмитрию Пчелинцеву письма в надежде, что тот покончит с собой, заявляет сам Пчелинцев. Его письмо публикует «МБХ медиа».

Дмитрий Пчелинцев сообщает, что был шокирован, когда узнал от адвоката о материале «Медузы», в котором приводится версия, что он стоит за убийством Екатерины Левченко и Артема Дорофеева.

«У меня не было абсолютно никаких отношений с Екатериной Левченко и Артемом Дорофеевым. Я даже не уверен, что понимаю, о ком именно речь, поскольку не видел их фотографий. Есть только предположение, что Артема я видел, когда работал официантом, но мы не общались. Никакой информации об их исчезновении у меня нет, кроме той, которая распространялась в качестве слухов», — пишет Пчелинцев, отмечая, что автором слухов был тот же Илья, который никакого расследования не вел.

Фигурант «пензенского дела» отрицает также информацию из статьи о том, что он торговал наркотиками и их употреблял. «Это абсурд, хотя бы потому что я работал в стрелковом тире и владел спортивным оружием. А это обязывает меня проходить регулярно психиатра-нарколога и сдавать анализы на ХТИ — химико-токсикологическое исследование. Ну и тяжелее наркотика, чем Альфа-PVP еще, вроде, не придумали. Скрыть его употребление невозможно», — заявляет он.

Переписка в телефоне другого фигуранта «пензенского дела» Андрея Чернова, на которую ссылаются в статье, была добавлена после его задержания, пишет Пчелинцев.

«Сотрудники ФСБ фальсифицируют доказательства, всем это очевидно, но они появляются в тексте «Медузы», которая даже не понимает, о чем пишет, говоря словами прокурора: «Группа 5.11, куда входили такие-то» или «В группе Пчелинцева» и многое другое. Илья не был ни на одном заседании и писать, что он хочет, якобы, помочь Куксову, — по меньшей мере странно», — отмечает Пчелинцев.

Он также пишет, что у Ильи были отношения с его бывшей супругой, а также супругами и девушками других фигурантов. Илья даже написал через «Росузник» письмо Пчелинцеву о его супруге, в котором говорилось: «Она просила не писать этого, потому что ты убьешь себя, но чья-либо смерть — не моя ответственность».

Пчелинцев отмечает, что даже силовики понимают, что на фигурантов «пензенского дела» этот случай с исчезновением Левченко и Дорофеева вешать «бессмысленно и вредно». «Если бы оперативники из рязанского УгРо считали, что кто-то из нас хоть что-то знает, то они бы с нас живых не слезли», — говорится в письме осужденного.

«Я не знаю, работает ли Илья на ФСБ или он просто, как говорила мне Лина, безумный маньяк, но вышедшая статья могла иметь только одну цель, судя по качеству, содержанию и времени выхода. Она этой цели, судя по всему, достигла. <...> У нас был шанс не только выйти из тюрьмы, но и посадить тех, кто участвовал в фабрикации дела, что в свою очередь, могло иметь далеко идущие последствия. Илья же сделал это не раньше и не позже, чем лишил, судя по всему, нас этого шанса», — отмечает Пчелинцев.