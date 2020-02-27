Экс-полковнику Захарченко предъявлено новое обвинение в получение взяток в 1,5 млрд рублей

Новое обвинение отбывающему срок за коррупцию и воспрепятствование правосудию бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко было предъявлено в колонии. Его обвиняют в получении взяток от руководства компаний «Газпром автоматизация» и «1520» в общей сумме более 1,5 млрд руб. за общее покровительство, в том числе на счет, открытый на имя Захар Хитрый. Защита Захарченко заявила о нарушении прав клиента, пишет «КоммерсантЪ».

После обвинения Захарченко дали два часа на прочтение материалов следствия и объявили об окончании расследования дела. Адвокат обвиняемого Юрий Новиков заявил, что его клиенту не было дано достаточно времени на ознакомление с материалами и подготовку аргументированной позиции по инкриминируемым деяниям. Также защитник сказал, что Захарченко свою вину не признает, а следственные действия будут обжалованы.

Обвинения также были предъявлены другим фигурантам уголовного дела, которые находятся в Москве, они также не признали вину.

Следствие считает, что Захарченко, работая замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД «покровительствовал» председателю совета директоров ПАО «Газпром автоматизация» Авшолуму Юнаеву, который взамен через посредника в 2015–2016 годах оплачивал отдых полковника на общую сумму более 800 тыс. руб. Взятки от совладельцев группы компаний «1520» Бориса Ущеровича и Валерия Маркелова, по мнению следствия, Захарченко получал на счет Захара Хитрого. В 2007–2009 годах от финансистов поступило €2,8 млн, от которых полковник получил доход в €150 тыс. По другой схеме от совладельцев «1520» Захарченко досталось еще 1,3 млрд руб.

Напомним, в середине прошлого года экс-полковник был приговорен к 13 годам заключения и штрафу 117 млн руб. В 2016 году во время обысков у Захарченко нашли 374 млн руб., $140 млн и €2 млн.