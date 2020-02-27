Центр «Досье» рассказал о методичках Кремля для привлечения россиян к голосованию за поправки в Конституцию

В администрации президента подготовили инструкции для привлечения людей к голосованию за поправки в Конституцию. Об этом пишет «МБХ медиа», ссылаясь на документы, переданные «Центром «Досье».

Чиновники все население разделили на шесть групп: пенсионеры, патриотические настроенные, лоялисты, молодежь, малообеспеченные и критически настроенные. Для каждой из них подготовлены основные линии аргументации, речевые модули агитатора, слоганы и заголовки для СМИ, а также рекомендации и примеры действий для продвижения.

Так, для пенсионеров основные линии аргументации — патриотизм, семья, будущее детей и внуков. Упор делается на «страшные 90-е». Для пропаганды среди патриотически настроенных граждан предлагается использовать тему защиты и укрепления суверенитета: «Ни пяди земли не отдадим! Россия не продается — так и запишем!»; «Западу правки в Конституцию не нравятся. Значит надо поддержать!» Работа среди лоялистов сводится к фигуре Владимира Путина — поддержка президента неразделима с одобрением его конституционных предложений. Агитаторам рекомендуется делать упор на достижения путинских времен, доказывающие «безошибочность путинской интуиции и понимания ситуации».

Самый большой раздел методички посвящен рекомендациям по работе с молодежью. Основные линии аргументации — время перемен, уникальное историческое событие и необходимость обновления. Аналогично звучат и предлагаемые речевые модули и слоганы: «Не будет больше застоя. Обновленная Конституция гарантирует сменяемость власти», «Впиши свой голос в историю страны!».

Для группы малообеспеченных граждан упор предлагается делать на социальные меры и гарантии, а также «улучшение жизни народа» и социальную справедливость.

Аргументы для работы с критически настроенными гражданами связаны с защитой от ошибок «ручного управления» и разделением полномочий разных ветвей власти: «Возник реальный баланс власти — парламент и Совет Федерации могут влиять на формирование правительства и назначение силовиков. Новые полномочия у губернаторов из Госсовета и муниципалитетов. Все ветви власти теперь будут контролировать и сдерживать друг друга»; «Поддержать изменения в Конституции сейчас — значит обеспечить самому себе возможность через 4 года проголосовать за нового президента, а через год — за Госдуму, которая реально что-то решает и выдвигает кандидатов в правительство, а не просто одобряет все, что пришлют из Кремля».