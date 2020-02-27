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Прокуратура утвердила обвинительное заключение Анастасии Шевченко

27.02.2020

Прокурор утвердил обвинительное заключение Анастасии Шевченко, против которой в начале прошлого года возбудили первое в стране уголовное дело об осуществлении деятельности организации, признанной нежелательной. Об этом сообщает «Правозащита Открытки» со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. 

Уголовное дело в отношении Шевченко, насчитывающее 29 томов, в ближайшее время будет передано в суд. 14 февраля защита подала ходатайства о приобщении характеристик Шевченко, медицинских документов и другие документы, в том числе интервью официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, который заявил, что ведомство ничего не имеет против деятельности общественного сетевого движения «Открытая Россия».

Сторона защиты также просила допросить Куренного и прекратить уголовное преследование Анастасии Шевченко.

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