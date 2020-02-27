В Стамбуле задержана россиянка по подозрению в ввозе наркотиков два года назад

Утром 27 февраля в аэропорту Стамбула служба безопасности Турции задержала россиянку Наталью Крылову.

«Согласно полученным на данный момент сведениям, задержание Натальи Крыловой произведено в рамках следственных действий, осуществляемых в связи с подозрением на попытку несанкционированного ввоза два года назад на территорию Турции запрещенного наркотического вещества», — сообщили в Генконсульстве России в Турции.

Ведомство оказывает содействие для защиты прав Крыловой и «скорейшего благоприятного разрешения ситуации».

Два года назад Крылову и ее мужа Дмитрия Кульгейко уже задерживали в стамбульском аэропорту, так как в их сумке были лекарственные средства «Имодиум», «Цитромон» и «Найз». Тогда супругам пришлось сутки провести в полицейском участке, но после того как лабораторные исследования не нашли запрещенных веществ и вмешался российский МИД, россиян отпустили. Однако данные об этом задержании остались в полицейской базе, и хотя после предыдущего инцидента чета бывала в Турции уже дважды, служба безопасности решила задержать их вновь. Об этом Наталья и Дмитрий рассказали НСН. Они не исключают, что возникшие проблемы связаны с ухудшением отношений России и Турции из-за событий в Сирии. Крылова говорит, что ее собираются «отправить в суд, т.к. старое дело осталось открытым».