Google удалил из поисковой выдачи материалы «Медиазоны» с суда по делу об убийстве Немцова

Компания Google, основываясь на «законе о забвении», удалила из результатов поиска ссылки на два материала сайта «Медиазона», посвященных заседаниям суда по делу об убийстве Бориса Немцова. Об этом сообщил главный редактор портала Сергей Смирнов, отметив, что письмо от Google пришло в годовщину убийства политика.

«Удалена информация была по так называемому закону о забвении. Кому-то не понравилось что-то в наших онлайнах с суда по делу об убийстве Немцова. Прекрасный закон, который позволяет просто так удалять информацию с открытого заседания по очень важному делу. Можете открыть онлайны и попробовать угадать, кому и что там не понравилось», — написал он в Telegram.