Александр Гронский в память о Борисе Немцове

Борис Немцов проработал нижегородским губернатором чуть более пяти лет. После распада СССР (в 1991году) он начал работу в условиях жесточайшего кризиса и тотального дефицита продуктов питания. Прошло более 25 лет, но мы не забыли, что за время работы Немцова губернатором было реализовано немало успешных программ. Среди них: «Дороги и храмы», «Одарённые дети», «Народный телефон», «Метр за метром» (жилищная программа для военнослужащих), «Ярмарка», «Строительство предприятий перерабатывающей промышленности», «Газификация сёл», «ЗеРНО» («Земельная реформа Нижегородской области»). Немцов вернул Нижнему Новгороду историческое название и открыл закрытый город для иностранных инвестиций. Но самое главное – он подарил надежду, что мы можем своим трудом построить цивилизованную, мирную, конкурентоспособную, процветающую страну и на равных интегрироваться в мировое сообщество. Это было время, которое теперь принято называть «лихие девяностые».

А теперь возьмем другую пятилетку - после убийства Бориса Немцова на Москворецком мосту 27.02.2015. Почти всё, о чем он смел публично прогнозировать, находясь в оппозиции к действующей власти, сбылось. Лучшие мозги уезжают, экономика в стагнации, малый и средний бизнес почили в бозе, конкуренция убита, произвол чиновников, силовиков и монополий, население деморализовано и неплатежеспособно, работы нет, ихтамнеты воюют в Сирии и Донбассе, не осталось никаких иллюзий, что Россия вернется в сообщество цивилизованных стран, особенно глядя на то, как «лучшие умы» переписывают Конституцию.



Прошло пять лет, но на место гибели Бориса Немцова люди продолжают нести цветы. Москворецкий мост давно стал ему памятником. Это совершенно поразительная история. Не припомню, чтобы в современной истории люди с таким упорством и так самоотверженно несли цветы еще кому бы то ни было, жертвовали здоровьем и даже жизнью, защищая мемориал. Мемориал цинично и неоднократно разрушали мусорщики, полиция и разнообразные заказные титушки, а он по-прежнему жив. Спрашивается, почему? Потому что сегодня у общества созрел самый главный запрос – люди требуют справедливости и честности со стороны действующей власти.

А ни того, ни другого мы не дождались. Известно, как проводилось так называемое расследование убийства Немцова. В результате организаторы и заказчики так и не предстали перед судом. А исполнители вполне комфортно с шашлыками и деликатесами проводят время в местах лишения свободы. И не перестает просто изумлять поведение нашего бывшего земляка Сергея Кириенко, который обязан всей своей политической карьерой и благополучием исключительно Борису Немцову. Кириенко было достаточно всего лишь пошевелить пальцем, чтобы никто не смел трогать мемориал Немцова. Но он этого не сделал. И это его личный позор.

То, что Россия начала войну в Чечне в 1995 году – это вечный позор Бориса Ельцина, Павла Грачева и всех, кто был к ней причастен. Но убийство Бориса Немцова – это позор чеченского народа, поскольку Немцов открыто выступал против Ельцина и собрал миллион подписей против войны в Чечне.

Борис Немцов был разным человеком – невероятно одаренным, жизнерадостным, увлекающимся и ошибающимся. Но он точно никогда не был подлецом. Более того, смею утверждать, что он был благородным человеком. Потому что только благородный и совестливый человек способен признавать свои ошибки.

То, как погиб Борис Немцов, об этом может только мечтать любой политик. Но большинство из нынешних политиков скорее помрет от старости и маразма, чем от пяти пуль в спину. Подлое убийство Немцова – это только малое звено в насаждении тотальной подлости в стране. Обратите внимание, стоит парню защитить беззащитную девушку, которую избивают вооруженные негодяи, как его тут же стараются упечь за решетку на чудовищный срок. Таким образом, культивируется подлейшее сознание, которое свойственно опущенным, но не свободным и ответственным гражданам страны. Фабрикация уголовных дел стала обычным явлением. Никто из здравомыслящих людей не удивлен, что убийство Бориса Немцова не раскрыто до конца. И это личная ответственность и позор «гаранта действующей Конституции».

27 февраля 2020 А.Г.

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