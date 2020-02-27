США не снимут санкции, пока Крым не вернется Украине

В шестую годовщину присоединения Крыма к России Госдеп США заявил, что притязания на суверенитет полуострова никогда не будут признаны, и призвал Москву прекратить оккупацию.

«Сегодня мы еще раз подтверждаем, что Крым является Украиной», — написал госсекретарь США Майк Помпео в Twitter.

В Госдепартаменте отметили, что «российские оккупационные власти продолжают нарушать права человека и основные свободы, жестоко подавляя критику со стороны гражданского общества и средств массовой информации и ограничивая свободу вероисповедания». Более 80 человек из Крыма попали в тюрьму, а некоторые были подвергнуты пыткам за мирное противодействие оккупации, отмечают в ведомстве. Также в заявлении упоминаются репрессивные действия в отношении членов крымско-татарской общины.

«Соединенные Штаты призывают Россию освободить всех украинцев, которых она незаконно заключила в тюрьму в отместку за их мирное несогласие», — заявляет Госдеп США, добавляя, что «Россия продолжает полагаться на ложь и дезинформацию в своей неудачной попытке узаконить нелегитимность», но эти «усилия обречены на провал».

Госдеп намеревается поддерживать санкции против России до тех пор, пока контроль над Крымом не вернется к Украине и не будут выполнены обязательства по Минским соглашениям.