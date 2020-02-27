СК возбудил дело об убийстве пропавшей знакомой фигурантов «пензенского дела»

Следователи завели уголовное дело об убийстве знакомой фигурантов «пензенского дела» Екатерины Левченко, пропавшей без вести в 2017 году. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на мать Екатерины Татьяну Левченко, которая вчера была вызвана в Следственный комитет вместе с мужем.

«Писала заявление, потом к нему объяснение, брали эпителий для анализа, оформляли протокол изъятия вещей, протокол взятия эпителия, а потом еще допрос оформляли. Я передала сотрудникам СК Катину записку, мой старый телефон, где была переписка, Катин планшет», — говорит Татьяна Левченко. Она проходит по делу в качестве потерпевшей.

Екатерина Левченко вместе со своим другом Артемом Дорофеевым пропала 31 марта 2017 года. Через восемь месяцев в лесу в Рязанской области было найдено тело Дорофеева, а Левченко так и не нашли. Ранее о возможной причастности к убийству нескольких осужденных по «пензенскому делу» «Сети» писала «Медуза». Адвокаты осужденных отрицают их участие в преступлении.