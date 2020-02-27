ЕС может ввести санкции против России и Китая за кибератаки

Европейский Союз обсудит введение санкций против китайских и российских компаний и граждан за кибератаки. Переговоры по этому вопросу начнутся уже на этой неделе, пишет Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники. При этом не уточняется, кто именно может попасть в «черный список» и с какими хакерскими атаками это связано, так как преследуемые лица и организации могут переместить свои активы, чтобы избежать карательных мер.

Это может стать первым случаем введения санкций ЕС, предназначенных для предотвращения кибератак. Принятие этих мер требует единогласия всех 27 членов ЕС, однако один из дипломатов, знакомых с этим вопросом, заявил, что блок пришел к консенсусу о том, что нет смысла иметь инструмент киберсанкций без его использования.

Сначала вопрос о санкциях обсудят специалисты по кибербезопасности, а лишь потом правительства стран ЕС должны подписать соглашение. Процесс может занять около двух месяцев.