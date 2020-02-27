Мария Шарапова возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых российских спортсменов

Теннисистка Мария Шарапова возглавила рейтинг Forbes самых высокооплачиваемых российских спортсменов 2010-х. Благодаря поддержке влиятельного агентства IMG (теперь — Endeavor) талантливая и симпатичная девочка из России превратилась в королеву маркетинга, востребованную мировыми брендами, отмечает журнал. Американский Forbes оценил карьерные доходы Шараповой в $325 млн, и лишь $38,8 млн она заработала на корте. За последние 10 лет ее общий доход составил $197,8 млн.

На втором месте рейтинга расположился хоккеист Александр Овечкин с общим доходом за 10 лет в $136,9 млн, а на третьем его коллега Евгений Малкин, который за десятилетие заработал $94,6 млн.