Игорь Эйдман: Сурков и его кокаин против реальности

Новый опус Суркова называется: «Мне интересно действовать против реальности». Вот именно этим занимается российская власть — не меняет реальность и даже не стремится сохранить статус-кво, а действует против реальности, то есть пытается ее уничтожить, заменить подделкой, симуляцией. Это касается всех основных общественных институтов: выборов, партий, парламента, церкви, суда, репутаций и т.д. Реальную картину мира подменяют созданной пропагандой виртуальной игрой, заставляющей людей забыть о своих подлинных интересах и проблемах.

Такую систему можно назвать «постмодернистским тоталитаризмом». Самое интересное, что, судя по текстам и интервью Суркова, сам ее «демиург» живет в созданном им виртуальном мире. Возможно, этому помогают стимуляторы (кокаин?), цель которых как раз «действовать против реальности». Здесь задачи Суркова и того, что он, по всей видимости, принимает, сходятся.

Однако есть вещи, которые и в сурковском придуманном мире абсолютно реальны: это деньги и кровь. «Разрушители реальности», «демиурги новой матрицы» страстно, истово, чувственно любят деньги, ради которых готовы проливать вполне реальную красную кровь, провоцировать войну и ненависть, убивать. Это в своем виртуальном мире Сурков — эстет-демиург, а в нашем реальном — военный преступник, жулик и убийца.

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