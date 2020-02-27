Стоимость нефти Brent упала ниже $52 за баррель

Распространение коронавируса приводит к снижению котировок на нефть. Цена на сырье марки Brent опустилась ниже отметки $52 за баррель на лондонской бирже ICE впервые с конца декабря 2018 года и установила минимум по стоимости майских фьючерсов за последние 14 месяцев. На следующей неделе ОПЕК планирует провести встречу и обсудить возможность большего сокращения добычи сырья, пишет РБК.

Из-за угрозы распространения коронавируса сократилось количество авиаперелетов и поездок по железной дороге. И это сказалось на ценах на нефть, которая с начала года подешевела на 21%. На следующей неделе в Вене пройдет заседание стран-участниц ОПЕК, и инвесторы надеются, что участники организации договорятся о сокращении добычи.