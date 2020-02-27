Во Франции суд снял обвинение с активистки Femen, уничтожившей воскового Путина

Кассационная инстанция суда во Франции сняла обвинения в эксгибиционизме с активистки Femen Яны Ждановой, которая в 2014 году провела акцию «Кукла Пуду» в парижском музее восковых кукол Гревен в знак протеста против войны в Донбассе. Женщина разделась по пояс, воткнула кол в восковую копию президента России Владимира Путина, сообщает RFI.

Суд отверг жалобу прокуратуры, которая требовала признать действия Ждановой «эксгибиционизмом», и подтвердил, что произошедшее в музее было «политической акцией». Данное решение обжалованию во Франции не подлежит.

«Сам по себе факт демонстрации женской груди не может являться составом правонарушения, если намерение лица, его совершившего, лишено какой-либо сексуальной коннотации», — говорится в определении. Также суд считает, что «поведение обвиняемой является политическим протестом, и его криминализация, учитывая характер и контекст рассматриваемого деяния, представляет собой непропорциональное вмешательство в осуществление права на свободное выражение своего мнения».

Жданова все еще считается виновной в порче музейного имущества.

Акция «Кукла Пуду» была проведена 5 июня 2014 года, когда Путин посещал Францию во время празднования 70-летия высадки союзников в Нормандии.