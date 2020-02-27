В Польше совершено покушение на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов госпитализирован после нападения человека, проникшего в его квартиру в Польше. Нападавший попытался убить блогера молотком, пока тот спал, сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на чеченскую ассоциацию «Вайфонд».

Тумсо Абдурахманов в Польше пытался получить убежище. Популярность блогера резко увеличилась после его публичных споров с чеченскими чиновниками. После одного из них спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил ему кровную месть.

В ходе драки с нападавшим Абдурахманову удалось обезоружить его и вызвать полицию. Публикация сопровождается видеозаписью, снятой самим Тумсо. На записи блогер разговаривает с человеком, который лежит на полу в комнате в луже крови. На вопрос, кто его прислал, человек, назвавшийся Русланом, отвечает, что его прислал Абдурахман из Грозного, а сам он прилетел из Москвы. Блогер спрашивает, откуда он узнал его адрес. «Они мне его дали», — отвечает нападавший.

Абдурахманов получал угрозы после объявления ему Магомедом Даудовым кровной мести. Одним из тех, кто угрожал блогеру, был переехавший в Германию и получивший там статус беженца уроженец Чечни. Близкие родственники Тумсо, живущие в Чечне, прокляли блогера в эфире ЧГТРК «Грозный» и объявили, что не будут мстить за его смерть.

В начале февраля Тумсо Абдурахманов предал огласке информацию об убийце выходца из Чечни Имрана Алиева, известного как блогер Мансур Старый. По информации Тумсо, Алиев был убит во Франции жителем Гудермесского района Чечни, который работает на высокопоставленного чеченского чиновника и уже вернулся в республику.