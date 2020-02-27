Вместо марша Немцова в Петербурге пройдет серия одиночных пикетов

После запрета провести марш памяти Бориса Немцова в Петербурге организаторы решили изменить формат акции.

«Молча пройдемся вдоль Гостиного двора, далее сменяемые одиночные пикеты. Мы не используем лозунги, плакаты, не мешаем проезду транспорта и не реагируем на провокации. Если полиция начнет неправомерные задержания — это спровоцирует конфликт, поэтому просим сотрудников полиции заниматься обеспечением безопасности мероприятия, а не провокациями», — говорится на странице мероприятия во «ВКонтакте».

Организаторы отмечают, что сделали все возможное, чтобы согласовать мероприятие: уведомили администрацию города, предложили согласовать один из девяти маршрутов, пытались вести мирный конструктивный диалог, два раза подавали дополнения и уточнение в Комитет по вопросам законности, подали иск на их незаконный отказ и в дальнейшем апелляцию в городской суд Санкт-Петербурга. Но «вместо диалога власть под любым предлогом находила причины, которые могли бы оправдать невозможность проведения шествия».