Из-за коронавируса Саудовская Аравия приостановила паломничество в Мекку и Медину

В качестве мер, препятствующих распространению коронавируса Covid-19, Саудовская Аравия приостановила въезд для иностранцев с целью посещения главных исламских святынь — Каабы в Мекке и мечети пророка Мухаммеда в Медине. Об этом сообщает Associated Press.

Традиционный 10-дневный хадж в Мекку, на который съезжаются миллионы мусульман с разных концов планеты, пройдет в этом году в конце июля — начале августа. Однако миллионы верующих приезжают в Саудовскую Аравию к святыням и в другие времена года.

Решение закрыть въезд для иностранных паломников власти Саудовской Аравии приняли из-за того, что на Ближнем Востоке подтверждено уже 220 случаев заболевания, хотя их может быть значительно больше. Эпицентр распространения на Ближнем Востоке мог находиться в иранском священном для шиитов городе Кум, куда приезжает множество верующих. Пока Иран сообщает о 19 летальных исходах и 139 случаях заболевания, однако эксперты считают, что страна занижает данные, учитывая быстрое распространение болезни через Персидский залив. Например, Иран до сих пор не сообщал о каких-либо случаях в Мешхеде, хотя ряд фактов, выявленных в Кувейте, связан с этим иранским городом. По словам президента Ирана Хасана Рухани, у страны нет планов на карантин для городов в ближайшее время, а для установления контроля над вирусом потребуется «одна, две или три недели».