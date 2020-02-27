Счетная палата: в половине детских поликлиник нет горячего водоснабжения

Аналитики Счетной палаты заявили о недостаточной доступности и низком качестве услуг в сфере детского здравоохранения. Детским поликлиникам не хватает квалифицированных кадров, а 14% зданий, где проводятся приемы — в аварийном состоянии, сообщается на сайте Счетной палаты.

На 1 января 2019 года из 116 865 зданий детских поликлиник 14% были аварийными, в 30,5% не было водопровода, а в 35% — канализации. В 52,1% поликлиник отсутствовало горячее водоснабжение, в 41,1% — центральное отопление. В 47% зданий не обеспечивалась доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения. При этом детским поликлиникам не хватает врачей узкой специализации и педиатров. 7% последних не имеют необходимой квалификации.