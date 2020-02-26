Музыканты заявили о недопустимости пыток и правильном расследовании

Десятки музыкантов выступили против применения пыток при расследовании «пензенского дела».

«Музыкантов в России часто обвиняли в аполитичности, в неготовности к прямому высказыванию. Так было раньше, так не должно быть сейчас. За 18 лет можно записать 18 альбомов, завоевать все награды, спеть сотни песен, написать тысячи текстов. А можно ничего не сделать — потому что ты сидишь в колонии, из‑за суда с неясными доказательствами вины после пыток», — говорится в заявлении.

Музыканты призывают пересмотреть приговор, «к которому слишком много вопросов», и расследовать информацию о пытках.

Среди подписавших письмо участники групп «Дельфин», «Каста», IC3PEAK, «Хадн дадн» и других.