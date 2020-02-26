Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

Президент России Владимир Путин согласился с проведением всероссийского голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы по изменениям в Основной закон Павел Крашенинников, передает ТАСС.

Ранее другой сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас обосновал выбор даты тем, что 19 апреля заканчивается православный пост и проходит Пасха, а 24 апреля у мусульман начинается Рамадан.

Путин отметил, что все поправки должны вступить в силу сразу после подведения итогов голосования. Так он прокомментировал предложение прописать в поправках, что часть вводимых норм вступит в силу после выборов президента в 2024 году.