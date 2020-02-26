Из-за коронавируса с 1 марта Россия закрывает авиасообщение с Южной Кореей, кроме рейсов «Аэрофлота» и его дочерней компании «Аврора». Также с 28 февраля приостанавливается выдача российских виз гражданам Ирана, сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. Другие ограничения, действующие в России в связи с распространением коронавируса, решено продлить до 1 апреля. При этом Россия не планирует вводить какие-либо ограничительные меры из-за вспышки коронавируса в Италии.

Ранее из-за роста заболеваемости коронавирусом в Италии, Южной Корее и Иране Роспотребнадзор рекомендовал не посещать эти страны.