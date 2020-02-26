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Признавшего вину по делу Голунова полицейского отпустили из СИЗО

26.02.2020

Басманный суд Москвы перевел из СИЗО под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, который признался, что подбросил наркотики журналисту Ивану Голунову. Как сообщает «МБХ медиа», суд назначил Коновалову домашний арест до 29 марта с запретом на общение со всеми, кроме следователей и родственников, и запретом давать комментарии СМИ.

Ранее Коновалов рассказал, что 6 июня он и другие оперативники установили наблюдение за Голуновым. Полицейские следовали за журналистом на автомобиле около 400 метров от Петровского бульвара в сторону станции метро «Цветной бульвар», после чего задержали. На Голунова надели наручники и повели к машине. В этот момент Коновалов открыл рюкзак журналиста и подбросил туда заранее подготовленные наркотики.

Денис Коновалов — единственный, кто дал признательные показания. Организатором преступления он назвал бывшего начальника УВД по Западному административному округу Москвы Игоря Ляховца.

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