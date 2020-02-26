Дочь экс-президента Узбекистана предложила $686 млн за закрытие ее уголовных дел

Дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара предложила в открытом письме руководству страны закрыть в отношении нее уголовные дела, которые, по ее словам, ведутся с нарушениями. Взамен она готова отказаться от замороженных на ее счетах в Швейцарии $686 млн. Письмо опубликовано в Instagram дочерью Гульнары Каримовой.

Обращаясь к президенту страны Шавкату Мирзиееву, Гульнара Каримова, находящаяся в колонии, пишет, что люди, которые допускали нарушения при расследовании ее дел, уже сидят из-за других проступков, но дела не пересматриваются. А по новым возбужденным делам расследование тоже проходит с нарушениями. Изъятое у нее имущество на $1,2 млрд не было засчитано в счет компенсации ущерба.

«Я готова отказаться от любых претензий на денежные средства, единственно оставшиеся у моей семьи и замороженные в Швейцарии, с принятием «упрощенной процедуры закрытия дел», т.е. без публичного суда, с передачей в пользу государства $686 млн», — пишет Каримова.

Она также отмечает, что уже частично сделала это, отозвав протесты, и деньги в сумме $131 млн должны были поступить на гуманитарные проекты. Дочь бывшего президента также пишет, что срок, на который она была осуждена с момента задержания, уже закончился, но она все еще не на свободе.

Первое уголовное дело против Каримовой было возбуждено в 2013 году по обвинениям в вымогательстве и уклонении от уплаты налогов в составе организованной преступной группы. В 2015 году ее осудили на 5 лет лишения свободы, но Генпрокуратура страны сообщила об этом лишь через два года. В 2017 году расследование уголовного дела продолжилось, а в середине 2019 года на Каримову завели новые уголовные дела о хищении и нанесении ущерба государству.