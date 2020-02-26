На Украине учрежден День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении 26 февраля Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя. Во время открытия форума Age of Crimea 2020 он напомнил, что в этот день шесть лет назад в Симферополе состоялось самое большое собрание в поддержку целостности и единства Украины. Зеленский отметил, что возвращение Крыма — это не только его цель как главы государства, но и позиция гражданина. По его словам, принадлежность Крыма Украине является аксиомой, не требующей доказательств.

«Здесь украинцы полностью едины. Следовательно, возвращение Крыма — это бесспорная часть нашей национальной идеи», — сказал Зеленский.

Он также выразил надежду на освобождение всех удерживаемых в России украинских граждан, в частности крымских политзаключенных.

«Нам удалось вернуть домой 111 граждан. Я оптимист, но считаю, что банка наполовину пуста. Поэтому каждый день мы делаем все ради освобождения каждого нашего человека и верим, что совсем скоро эта банка будет полностью заполнена», — заявил Зеленский.