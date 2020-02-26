Власти Гонконга раздадут жителям деньги для решения экономических проблем

Постоянные жители Гонконга старше 18 лет получат от властей денежные подарки в размере 10 000 гонконгских долларов ($1280). Выплаты получат примерно 7 млн человек. По задумке, деньги помогут увеличить расходы жителей и облегчить финансовое бремя, сообщает BBC.

«В этом году экономика Гонконга сталкивается с огромными проблемами, — заявил в среду финансовый секретарь Пол Чан. — После тщательного рассмотрения я решил выделить 10 000 гонконгских долларов постоянным жителям Гонконга в возрасте 18 лет и старше с целью поощрения и стимулирования местного потребления, с одной стороны, и облегчения финансового бремени людей, с другой».

Экономика Гонконга страдает с середины прошлого года от политических беспорядков, а в последнее время еще и из-за распространения коронавируса. В городе зарегистрирован 81 подтвержденный случай заболевания и два смертельных случая.

Всего на решение экономических проблем власти выделили 120 млрд гонконгских долларов. Деньги, в том числе, будут потрачены на снижение государственной арендной платы за жилье и скидки на некоторые виды налогов.