Путин потребовал жестко реагировать на произвол полицейских

Выступая на коллегии МВД, президент России Владимир Путин потребовал избавиться от произвола в силовом ведомстве и реагировать на все случаи фальсификации со стороны сотрудников. Трансляцию выступления вела «Россия 24».

Президент попросил руководство МВД принять дополнительные меры по организации работы на досудебной стадии уголовного производства и уделить внимание законности во время предварительного следствия.

«На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников, преступающих закон. Также строго следует соблюдать требование о законном сроке уголовного судопроизводства», — сказал Путин.

«Невзирая ни на какие имиджевые потери, нами будет продолжена работа по устранению причин и условий возникновения этих явлений», — сказал о борьбе за чистоту рядов полиции в своем выступлении на заседании коллегии глава МВД Владимир Колокольцев.

Он также посетовал на нехватку аттестованных сотрудников в своем ведомстве. По словам Колокольцева, некомплект аттестованного состава за последние пять лет увеличился почти в два раза. Особенно сложное положение сложилось в патрульно-постовой службе, подразделениях уголовного розыска и по контролю за оборотом наркотиков.

Путин в своем выступлении кроме прочего обратил внимание полиции на интернет, в котором «продолжают действовать разного рода радикальные группы», а также ведется распространение наркотиков, на необходимость обеспечения безопасности в школах и во время массовых мероприятий, в частности, во время празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне.