Кремль создал пропагандистскую структуру для продвижения поправок в Конституцию

С ноября 2019 года российские власти создали при участии Сбербанка и правительства Москвы Центр управления рисками (в системе СПАРК — АНО «Диалог»), который будет заниматься повышением явки, продвижением к голосованию тезисов поправок в Конституцию и пропаганды во время парламентских выборов 2021 года. Об этом сообщает «Проект».

Организация займется адресной политической рекламой, которая будет ориентирована на данные избирателей (например, на пол и возраст), а также работой с соцсетями. Кроме того, в Центре будет идти работа с жалобами россиян.

Гендиректором АНО «Диалог» при его запуске стал вице-президент «Сбербанка» Андрей Заварзин, который занимался в финансовой организации «управлением розничными данными и фабрикой персональных предложений на основе алгоритмов машинного обучения». Позже его сменил Алексей Гореславский, курировавший интернет в администрации президента.

Офис АНО «Диалог» расположен в одном бизнес-центре с штаб-квартирой компании «Яндекс», за взаимоотношение с которым, в том числе, Гореславский отвечал в Кремле. Однако компания отрицает свое участие в работе Центра управления рисками.