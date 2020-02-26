В «Единой России» отрицают обсуждение слияния с ОНФ

Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов опроверг информацию о переименовании партии и ее слиянии с Общероссийским народным фронтом. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Ничего такого, что имело бы под собой основания, в появившихся сообщениях я не вижу. Проект слияния партии и ОНФ не обсуждался», — заявил Перминов. Он также сказал, что вопрос о смене председателя партии не обсуждался.

Ранее о возможном снятии с поста председателя «Единой России» экс-премьера Дмитрия Медведева и об объединении партии с ОНФ писала «Медуза».