Исторической политикой России не доволен 81% историков

«Полностью удовлетворенных» проводимой Россией исторической политикой историков в стране нет. Зато 44% «совершенно не удовлетворены», а 37% — «скорее не удовлетворены». 10% опрошенных историков ответили, что «скорее удовлетворены», еще 10% — затруднились ответить. При этом 44% респондентов считают, что государство не должно проводить историческую политику. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на исследование Вольного исторического общества.

61% респондентов говорят, что текущая историческая политика в России направлена на «формирование представления об особом пути страны». 59% выделили также «обоснование актуальной внутренней и внешней политики». «Формирование изоляционистского сознания» отметили 56%, а «обоснование политики государства на всех исторических этапах» — 45%.

Половина опрошенных историков согласна с мнением, что «общество и государство обычно недостаточно учитывают уроки истории», 44% считают, что «общество и государство обычно делают неверные выводы из уроков истории».