Россия направила в ООН предложения о трактовке права на собрания

Российские власти направили в ООН свое видение того, как нужно трактовать право граждан на свободу собраний. В частности, правительство считает, что «превентивные задержания и обыски» перед митингами допустимы, а ответственность за действия участников собрания лежит на организаторах, пишет «КоммерсантЪ».

В ноябре 2019 года ООН опубликовала черновик «Общего замечания» к ст. 21 Международного пакта о гражданских и политических правах. В документе разъясняется, как ООН рекомендует понимать право на свободу собраний и в каких случаях оно может быть ограничено государством. Государствам и правозащитникам было предложено направить свои предложения в «Общее замечание».

Российские власти предложили не включать в документ фразу о том, что непризнание права на участие в мирных собраниях является признаком репрессий, а также отмечают, что «некая презумпция мирного характера собраний неизвестна международному праву».

Если в черновике ООН право на мирные собрания может быть ограничено лишь в случае «значительного и непосредственного риска возникновения угрозы безопасности людей, их жизни или физической неприкосновенности», либо «аналогичный риск серьезного ущерба имуществу», то Россия предлагает добавить в перечень еще и «здоровье и психологическую неприкосновенность» граждан (не вдаваясь в подробности, что под этим подразумевается), а также «угрозу возникновения насилия в результате проведения массового мероприятия».

А пункт проекта документа ООН о том, что власти должны «защищать участников от нападений, вызванных гомофобией, сексизмом или гендерной дискриминацией», Россия назвала «попыткой создания некоего привилегированного режима защиты отдельных категорий лиц».

Власти РФ также отмечают недопустимость универсальных подходов при запрете мероприятий по причине «защиты нравственности». ООН отмечало недопустимость запрещать под предлогом «защиты нравственности» акции на тему «сексуальной ориентации».

«Принимая во внимание отсутствие в международном праве определения термина «мораль», подходить к данной теме необходимо с учетом национальных, исторических, религиозных и иных особенностей каждого конкретного государства. Навязывание в этом вопросе каких-то универсальных подходов недопустимо», — говорится в рекомендациях от России.

Москва не увидела необходимости прописывать в документе недопустимость препятствий для работы СМИ и правозащитников на санкционированных и несанкционированных акциях, зато предложила добавить «положение о важности соблюдения баланса интересов частных предприятий и граждан, реализующих свое право на участие в соответствующем публичном мероприятии».

В отечественных предложениях также ставится под сомнение идея ООН о том, что «превентивное задержание» лиц с целью помешать их участию в мероприятии, «несовместимо с правом на мирные собрания», и это можно делать лишь «когда властям действительно известно о намерении этих лиц участвовать в актах насилия или подстрекать к ним». Также России не нравится ограничение использования «сотрудников в штатском» на митингах.